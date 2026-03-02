Consegnati i lavori della Villa comunale | importo da 900 mila euro

Sono stati consegnati i lavori di restyling e messa in sicurezza della Villa comunale Umberto I, un progetto dal valore di 900 mila euro. L’intervento, affidato al Consorzio stabile Artemide, prevede interventi di rinnovamento e protezione dell’area verde. La consegna ufficiale dei lavori segna l’avvio delle operazioni di riqualificazione della villa comunale.

Dopo l'aggiudicazione al Consorzio stabile Artemide, è avvenuta la consegna dei lavori di restyling e messa in sicurezza della Villa comunale Umberto I. Erano presenti il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, il consigliere comunale con delega ai Parchi, Giardini e Decoro urbano.