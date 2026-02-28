Lavori in corso sull' A1 scatta la chiusura del tratto Valmontone-Anagni Tutte le informazioni

Lavori in corso sull'A1 e il tratto tra Valmontone e Anagni sarà chiuso. La chiusura riguarda specificamente questa sezione dell’autostrada, con modifiche alla viabilità previste per gli automobilisti che devono percorrerla. Sono indicati possibili disagi e cambiamenti nei percorsi, mentre le autorità forniscono tutte le informazioni necessarie per gestire le situazioni di traffico.

Modifiche alla viabilità e possibili disagi in vista per gli automobilisti in transito sull'Autostrada A1 Milano-Napoli. Per consentire una serie di interventi programmati di manutenzione e rifacimento della pavimentazione stradale, è stata disposta una temporanea variazione alla circolazione nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it A1 Milano-Napoli, chiusura del casello di Valmontone: scattano le verifiche ai cavalcavia. Tutte le informazioniAttenzione per chi viaggia in direzione Sud verso la Ciociaria nelle prossime notti. Viabilita’: su A1 chiuso per una notte tratto Anagni-Valmontone verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione, si informa che, dalle ore 22 di mercoledì 28 gennaio fino alle ore 5... Contenuti utili per approfondire Valmontone Anagni. Temi più discussi: Cantieri in città dal 20 al 26 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Modifiche alla viabilità sul territorio comunale per lavori; Viabilità, in corso i lavori su 14 strade provinciali. Chioccia: Interventi tempestivi e lavori urgenti nonostante le scarse risorse disponibili, la sicurezza delle comunità resta la nostra assoluta priorità; I lavori sulla Palermo-Catania, in due anni conclusi 23 cantieri: Eliminati 26 chilometri di restringimenti e 6,5 di doppi sensi. I lavori sulla Palermo-Catania, in due anni conclusi 23 cantieri: Eliminati 26 chilometri di restringimenti e 6,5 di doppi sensiLo stato di attuazione del piano di manutenzione dell'autostrada A19 è stato al centro di un vertice a Palazzo d’Orléans. Gli interventi completati ammontano a 95 milioni di euro; in corso opere per 5 ... palermotoday.it Lavori in corso sull'autostrada A14: chiuso per una notte il casello di LoretoLORETO - Lavori in corso sull'autostrada A14: chiuso per una notte il casello di Loreto. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, ... corriereadriatico.it #A1 #RomaNapoli #lavori #notturni di risanamento della #pavimentazione dal 2 al 3 #marzo fascia oraria 22:00 - 6:00 chiuso il tratto tra #Valmontone e #Anagni #FiuggiTerme in direzione #Napoli https://shorturl.at/EGAZh @WazeLazio #viab - facebook.com facebook #A1 #RomaNapoli #lavori #notturni di risanamento della #pavimentazione dal 2 al 3 #marzo fascia oraria 22:00 - 6:00 chiuso il tratto tra #Valmontone e #Anagni #FiuggiTerme in direzione #Napoli shorturl.at/EGAZh @WazeLazio #viabiliLA x.com