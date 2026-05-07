Case popolari | Gallana chiede un piano entro 120 giorni per l’emergenza

Il rappresentante di un ente ha richiesto un piano dettagliato da presentare entro 120 giorni per affrontare l'emergenza nelle case popolari. La richiesta arriva in un momento in cui si cerca di prevenire il blocco totale degli alloggi una volta terminato il finanziamento del PNRR. Inoltre, si stanno definendo nuovi accordi tra pubblico e privato per facilitare l’accesso agli affitti a chi ne ha bisogno.

? Cosa scoprirai Come si eviterà il blocco totale degli alloggi dopo la fine del PNRR?. Chi potrà beneficiare dei nuovi partenariati pubblico-privati per gli affitti?. Perché la fascia grigia rischia di restare senza soluzioni abitative?. Cosa accadrà ai cantieri fermi se non viene approvato il piano triennale?.? In Breve Consigliera Mulato sostiene la richiesta di un tavolo di monitoraggio emergenza abitativa.. Criticità colpiscono le frazioni di Prà e Schiavonia per i fondi PNRR.. La proposta prevede un Piano Triennale per l'Abitare entro 120 giorni.. La fascia grigia soffre l'inflazione e i canoni alti del mercato locale.. La consigliera Gallana ha lanciato un appello urgente per il collaudo immediato dei cantieri delle case popolari e la definizione di una nuova programmazione abitativa entro 120 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Case popolari: Gallana chiede un piano entro 120 giorni per l’emergenza Notizie correlate Emergenza abitativa a Milano, il piano del Comune: in arrivo 500 alloggi, alternativi alle case popolariMilano, 10 marzo 2026 – A Milano, il Comune mette a disposizione 500 alloggi che potranno essere gestiti da associazioni del terzo settore con... Case popolari, le domande entro l’8 aprileIl comune di Monteprandone ha pubblicato il bando di presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di...