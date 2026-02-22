Case popolari le domande entro l’8 aprile

Il Comune di Monteprandone ha annunciato che le domande per le case popolari devono essere presentate entro l’8 aprile. La decisione arriva dopo aver aperto il nuovo bando, che permette ai cittadini di concorrere all’assegnazione di alloggi sovvenzionati. La procedura mira a raccogliere tutte le richieste in vista della formazione di una graduatoria ufficiale. Chi desidera partecipare deve rispettare questa scadenza per assicurarsi una possibilità di assegnazione.

Il comune di Monteprandone ha pubblicato il bando di presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di edilizia pubblica sovvenzionata, le cosiddette ‘ case popolari ’. La domanda di ammissione al bando, in regola con la normativa sul bollo, deve essere presentata entro l’8 aprile, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente l’apposito modello in distribuzione gratuita presso gli uffici servizi sociali (aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30) oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune alla sezione ‘Novità’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pagani: aperto il bando per alloggi popolari, domande online entro aprile 2026. ISEE limite 16mila euro.Pagani apre ufficialmente il bando per gli alloggi popolari.

Case popolari, si riaprono i termini per le iscrizioni in graduatoria: chi può inviare le domandeSono aperti nuovamente i termini per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie delle case popolari.

