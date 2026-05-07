Case di quartiere mobilità e rigenerazione urbana | via libera della giunta a 18 provvedimenti

Nella giornata del 7 maggio 2026, la Giunta comunale di Brindisi ha approvato diciotto provvedimenti suddivisi tra vari settori. Tra questi, nove riguardano la pianificazione economica e lo sviluppo, cinque sono stati istruiti dalla Civica avvocatura, due dai Risorse umane, uno dai Lavori pubblici e Mobilità urbana e uno dai Servizi Generali. La maggior parte delle decisioni riguarda interventi su case di quartiere, mobilità e rigenerazione urbana.

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 7 maggio 2026, ha approvato diciotto provvedimenti istruiti dai Settori: Programmazione economica e sviluppo (9), Civica avvocatura (5), Risorse umane (2), Lavori pubblici-Mobilità urbana (1), Servizi Generali (1).L’esecutivo cittadino ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Via libera al “Terzo Luogo”Seduta intensa quella del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026, con numerose interrogazioni su mobilità, manutenzioni, patrimonio e servizi ai...

Regione, Fico: “Rafforziamo sanità e mobilità sostenibile”. Tutti i provvedimenti della giuntaQuesto pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato il Bilancio gestionale per...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Mobilità. Arena Santa Giulia, il piano straordinario in occasione dei concerti; Le piazze sono l'ultimo luogo in cui si fa davvero politica ed è proprio per questo che vengono tanto demonizzate; Piano Casa 2026 e politica dell’abitare; Lavoro, mobilità e sociale: cosa promettono in cinque candidati sindaco.

Adesso è ufficiale: il circolo Blow Up diventa casa di quartiereL'accordo è stato sottoscritto oggi 6 maggio tra il comune di Padova e il presidente Domenico Amico. L'assessora Francesca Benciolini ha sottolineato: «E' un luogo che già da anni interpreta lo spirit ... padovaoggi.it

Case di quartiere amate anche dai giovani.Tutte le nuove apertureIn meno di un anno a Certosa 30mila visite, 3 mila fra i 18 e i 35 anni. Ora tocca a Sestri, Voltri e bassa Valbisagno ... genova.repubblica.it

Tra i servizi che puoi trovare nelle nostre Case di comunità ci sono anche gli Ambulatori infermieristici. Qui infermieri esperti del #pg23 offrono assistenza sanitaria di base, come medicazioni ed iniezioni, e supporto nella gestione a casa di situazioni come il di - facebook.com facebook

Sono proseguite, senza esito, fino a tarda notte le perquisizioni dei carabinieri nella casa di Sant'Omobono Imagna di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, da ieri indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro nell'inchiesta sul furt x.com