Regione Fico | Rafforziamo sanità e mobilità sostenibile Tutti i provvedimenti della giunta

Questo pomeriggio, la Giunta regionale della Campania si è riunita a Palazzo Santa Lucia per discutere e approvare il Bilancio gestionale per gli anni 2026, 2027 e 2028. Durante l’incontro, sono stati presentati interventi incentrati sul rafforzamento del sistema sanitario e sulla promozione di iniziative per la mobilità sostenibile. I provvedimenti approvati riguardano diverse aree strategiche di intervento e sono stati comunicati ufficialmente al termine della seduta.

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato il Bilancio gestionale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. È stata, inoltre, approvata una serie di provvedimenti in materia di Sanità: Aggiornato il Piano operativo regionale per l’attuazione degli interventi del PNRR – Missione 6 “Salute”, con particolare riferimento alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità. L’importo complessivo del Piano, inizialmente pari a 951.207.259,56 euro, è stato rideterminato in 1.131.731.195,49 euro;. Preso atto dell’attivazione dei servizi di 51 Case della Comunità e dell’entrata in esercizio di ulteriori 16 strutture, concorrenti al raggiungimento del target riferiti al 31 marzo 2026;. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Regione, i primi provvedimenti della Giunta Fico: bando per il nuovo direttore del RuggiIl presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha nominato come Vicario del Capo di Gabinetto Domenico De Falco. Giunta Fico, i primi provvedimenti: salario minimo, sanità e conti regionaliTempo di lettura: 3 minutiSi è svolta questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, la prima seduta della Giunta regionale della Campania. Temi più discussi: Giunta Regionale della Campania: nuove misure su Sanità, Terzo Settore, Turismo e Caccia; Campania, approvato documento tecnico bilancio 2026-2028: via libera a PNRR, sanità e turismo; Caso Domenico Caliendo, Fico in Consiglio: Dolore senza parole; Morte Domenico Caliendo, il Consiglio regionale approva all’unanimità la riforma del sistema trapianti. Giunta regionale, arrivano importanti novità sul futuro della sanità in Campania: i provvedimentiTra le decisioni prese dall'ente di Palazzo Santa Lucia, l'incremento di circa 62 milioni di euro del tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere campane finalizzato alle ass ... napolitoday.it Morte del piccolo Domenico, Fico in Consiglio regionale: «Una tragedia che impone di cambiare la sanità»Napoli - La morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore, ... cronachedellacampania.it «Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di #Palermo e di #Catania, un traguardo storico per la #Sicilia». Ad annunciarlo è il presidente della #RegioneSiciliana, @RenatoSchifani”. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… x.com «Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di #Palermo e di #Catania, un traguardo storico per la #Sicilia». Ad annunciarlo è il presidente della #RegioneSiciliana, Renato Schifani, intervenendo al convegno "Oltre le rinnovabili. Le - facebook.com facebook