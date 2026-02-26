Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026 | interrogazioni su mobilità opere pubbliche e rigenerazione urbana Via libera al Terzo Luogo

Il Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026 ha visto un fitto confronto su temi legati alla mobilità, alle opere pubbliche e alla rigenerazione urbana. Durante la seduta sono state presentate diverse interrogazioni riguardanti manutenzioni, patrimonio e servizi ai cittadini. La discussione si è conclusa con l’approvazione di importanti provvedimenti relativi al piano urbanistico e a progetti di riqualificazione.

Seduta intensa quella del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026, con numerose interrogazioni su mobilità, manutenzioni, patrimonio e servizi ai cittadini, seguite dall'approvazione di atti rilevanti in materia di rigenerazione urbana e urbanistica. Ad aprire il dibattito è stato Michele Menchetti con un'interrogazione sulla app "Senza Barriere", strumento dedicato alle persone con mobilità ridotta. Il consigliere ha sottolineato la necessità di integrare la piattaforma con la mappatura degli esercizi commerciali cittadini, operazione che il Comune potrebbe sostenere senza un investimento oneroso. La Fondazione Arezzo Comunità sarebbe pronta a finanziare il progetto: resta da chiarire se e in quali tempi l'app potrà diventare operativa anche in città.