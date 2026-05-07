Casa Paese Straface | un modello che rigenera i borghi

L’assessora Pasqualina Straface ha visitato Casa Paese, un progetto che si propone di rigenerare i borghi attraverso un modello di welfare di comunità. La struttura offre assistenza a persone con demenza, puntando a migliorare la loro dignità, libertà e qualità della vita. La visita ha confermato l’approccio innovativo adottato nel centro, che mira a creare un esempio di sostenibilità sociale in aree rurali.

La visita dell’assessora Pasqualina Straface conferma il valore innovativo di Casa Paese: un welfare di comunità che restituisce dignità, libertà e qualità della vita alle persone con demenza.. La visita a Casa Paese non è una semplice tappa istituzionale: è un’esperienza che cambia lo sguardo, che costringe a ripensare cosa significhi davvero prendersi cura. In questo borgo ricreato con attenzione e delicatezza, la demenza non appare come una condizione da contenere, ma come una fragilità da accompagnare dentro un ambiente che restituisce dignità, libertà e quotidianità. L’assessora regionale alle Politiche sociali Pasqualina Straface, al...🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Casa Paese, Straface: un modello che rigenera i borghi Notizie correlate Regione Calabria, Straface sul nuovo modello di inclusioneLa Calabria nella transizione verso il nuovo modello di inclusione: la posizione dell’assessora Pasqualina Straface La mattinata di confronto... Leggi anche: Cinema rigenera i borghi: giovani e futuro nelle Marche Approfondimenti e contenuti Si parla di: Riforma della disabilità, il punto in un incontro a Catanzaro. Straface: Basta assistenza frammentata · catanzarochannel.it; Cassano, Casa Serena. Tra minacce sui social, dimissioni e reparti vuoti. È il tramonto della gestione Golia?. Il modello di Cicala casa-paese da replicare in tutta la CalabriaL'assessore regionale al welfare Pasqualina Straface in visita nel borgo diventato un modello di studio per la cura della demenza ... rainews.it