Casa Paese Straface | un modello che rigenera i borghi

Da gbt-magazine.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessora Pasqualina Straface ha visitato Casa Paese, un progetto che si propone di rigenerare i borghi attraverso un modello di welfare di comunità. La struttura offre assistenza a persone con demenza, puntando a migliorare la loro dignità, libertà e qualità della vita. La visita ha confermato l’approccio innovativo adottato nel centro, che mira a creare un esempio di sostenibilità sociale in aree rurali.

La visita dell’assessora Pasqualina Straface conferma il valore innovativo di Casa Paese: un welfare di comunità che restituisce dignità, libertà e qualità della vita alle persone con demenza.. La visita a Casa Paese non è una semplice tappa istituzionale: è un’esperienza che cambia lo sguardo, che costringe a ripensare cosa significhi davvero prendersi cura. In questo borgo ricreato con attenzione e delicatezza, la demenza non appare come una condizione da contenere, ma come una fragilità da accompagnare dentro un ambiente che restituisce dignità, libertà e quotidianità. L’assessora regionale alle Politiche sociali Pasqualina Straface, al...🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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