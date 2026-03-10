Domenica 15 marzo 2026, alle 17, si svolgerà un evento culturale nel Teatro del Falco di Montefalcone Appennino. L’iniziativa riguarda il cinema e il suo ruolo nel rivitalizzare i borghi nelle Marche, coinvolgendo giovani e progetti futuri. La manifestazione si inserisce in un calendario di incontri dedicati alle dinamiche culturali delle aree rurali della regione.

Un nuovo appuntamento culturale si terrà domenica 15 marzo 2026 alle ore 17.00 nel Teatro del Falco di Montefalcone Appennino. Il documentario Noi e la grande ambizione sarà proiettato come parte del ciclo Prospettive — Territorio, lavoro e futuri possibili. L’iniziativa mira a stimolare il dibattito sulla partecipazione giovanile nelle aree interne delle Marche, utilizzando il cinema come leva per la rigenerazione territoriale. Il progetto coinvolge cinque comuni dell’Appennino Alto Fermano e punta a riattivare spazi culturali spesso abbandonati dopo i terremoti del 2016. Il cinema come strumento di diagnosi sociale. La proiezione non è un semplice intrattenimento, ma un atto di lettura critica della realtà locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema rigenera i borghi: giovani e futuro nelle Marche

