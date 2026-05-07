In un mondo sempre più digitale, la carta mette in relazione. Attorno a un libro o a una rivista, le persone si incontrano. Parlano, si guardano negli occhi. Toccano un oggetto che non si attiva con un’app. E un’edicola rinata può diventare il fulcro di tanti nuovi inizi. “Carta Canta“ è uno di questi: è il primo festival della lettura e dell’editoria a cielo aperto in programma a Lambrate, in via Conte Rosso e dintorni, da domani fino a domenica nell’ambito della Civil Week, ideato da AEdicola Lambrate con il patrocinio di Adei, Associazione degli editori indipendenti e del Municipio 3, con il patrocinio di Fondazione di Comunità Milano. In calendario 26 appuntamenti, 9 location coinvolte, un intero quartiere protagonista.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Carta Canta“ a Lambrate. Festival della lettura con fiera sul marciapiede: "Il libro crea relazioni"

Notizie correlate

A Lanciano torna il Festival della lettura con l'istituto comprensivo "Don Milani"Presentazione di libri, un concorso letterario e la mostra dei lavori degli alunni: tutto pronto per la quarta edizione del “Festival della lettura”...

Leggi anche: Alla Fiera dei Librai pagine e incontri per tornare a costruire relazioni vive: si apre sabato sul Sentierone

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: AEdicola Lambrate presenta Carta Canta, festival della lettura e dell’editoria a cielo aperto; Carta Canta a Lambrate. Festival della lettura con fiera sul marciapiede: Il libro crea relazioni; CARTA CANTA Libri, suoni e parole in libertà, a Lambrate Festival della lettura e dell’editoria a cielo aperto; 1352_carta-canta-il-festival-della-lettura-a-cielo-aperto-invade-lambrate.

Carta Canta a Lambrate. Festival della lettura con fiera sul marciapiede: Il libro crea relazioniAppuntamento da domani a domenica attorno alla AEdicola rinata nel 2024. In programma 26 appuntamenti in 9 luoghi. E in metrò arrivano i Sognalibri. ilgiorno.it

Carta Canta, prima edizione del festival della lettura e dell’editoria a cielo aperto: incontri con gli autori e microfieraLibri, suoni e parole in libertà, in quel di Lambrate: da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 si svolge a Milano, via Conte Rosso e dintorni, la prima edizione del festival della lettura e dell’editor ... mentelocale.it

Carta Canta - Il primo festival dell'editoria e della lettura di Lambrate - facebook.com facebook

A scuola si insegna la raccolta differenziata di qualità con il progetto “Carta Canta” ift.tt/vMroDmC x.com