Alla Fiera dei Librai pagine e incontri per tornare a costruire relazioni vive | si apre sabato sul Sentierone

Sabato 18 aprile, il centro della città si trasformerà in una libreria a cielo aperto grazie alla Fiera dei Librai, un evento che prevede pagine e incontri dedicati agli appassionati di libri. La manifestazione si svolgerà sul Sentierone, coinvolgendo diversi espositori e momenti di confronto tra autori e lettori. La giornata mira a favorire incontri e a ristabilire relazioni tra chi ama la lettura e il mondo dell’editoria.

LA KERMESSE. Sabato 18 aprile la manifestazione trasformerà il centro in una libreria a cielo aperto. Rocchetti: la scommessa è lasciare il segno in chi partecipa. Terzi: programma ricchissimo per dare a tutti l’occasione di avvicinarsi alla lettura. Per Carlos Ruíz Zafón «i libri sono specchi: riflettono ciò che abbiamo dentro». Ma è altrettanto vero che leggere sposta la prospettiva, la inclina, la mette in discussione. «Un libro ti cambia sempre, anche quanto non ti accorgi. È questa la scommessa silenziosa della Fiera dei Librai: lasciare un segno, piccolo o grande, in chi partecipa», sottolinea Daniele Rocchetti, direttore artistico della manifestazione del settore più longeva d’Italia (67 edizioni) che dal 18 aprile al 3 maggio trasformerà il centro cittadino in una grande libreria a cielo aperto.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Alla Fiera dei Librai pagine e incontri per tornare a costruire relazioni vive: si apre sabato sul Sentierone Notizie correlate Leggi anche: La Fiera dei Librai torna sul Sentierone a partire da sabato 18 aprile: il programma e gli eventi Leggi anche: «Una grande libreria sul Sentierone. E tanto altro»: Federica Balzaretti racconta la Fiera dei librai Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Fiera dei Librai torna sul Sentierone a partire da sabato 18 aprile: il programma e gli eventi; Fiera dei librai, il tema Volti a leggere celebra il ruolo dei librai e dei lettori; Bergamo, Fiera dei librai: Mannocchi apre la rassegna al gres art 671 con il suo Crescere, la guerra; Fiera dei Librai 2026 a Bergamo: info, orari e come arrivare. Alla Fiera dei Librai pagine e incontri per tornare a costruire relazioni vive: si apre sabato sul SentieroneSabato 18 aprile la manifestazione trasformerà il centro in una libreria a cielo aperto. Rocchetti: la scommessa è lasciare il segno in chi partecipa. Terzi: programma ricchissimo per dare a tutti l’o ... ecodibergamo.it La Fiera dei Librai torna sul Sentierone a partire da sabato 18 aprile: il programma e gli eventiUn programma ancora più ricco, due Fuori Fiera e tantissimi ospiti per uno degli appuntamenti più attesi della cultura bergamasca. Con: Mario Calabresi, Marta Cartabia, Bibbiana Cau, Lella Costa, Nand ... bergamonews.it – ’ Vuoi partecipare alla Fiera dell’Agricoltura di Lanciano come nostro ospite – ’ facebook È iniziata la partecipazione del Regno alla Fiera Internazionale del Libro di Bologna 2026, a testimonianza dello sviluppo della letteratura per ragazzi e giovani adulti nel Regno e della sua crescente presenza nel settore editoriale globale. @LPTC_MOC @m x.com