Nel campionato di Prima Categoria del Girone A, la corsa alla promozione si riaccende dopo il rallentamento della Carrarese Giovani, che comunque mantiene la testa della classifica. Mulazzo, invece, accelera con una vittoria importante grazie anche alla prestazione di Papi, mettendo pressione sulla capolista a due partite dalla fine del campionato. La situazione si fa più incerta con il finale di stagione ormai vicino.

La Carrarese Giovani resta sul tetto del campionato ma il Girone A di Prima Categoria si riapre improvvisamente a due giornate dal termine della stagione regolare. Il pareggio spettacolare contro il Capezzano rallenta la corsa della capolista e consente all’ Atletico Lucca di riportarsi a sole due lunghezze, riaccendendo una lotta promozione che sembrava ormai indirizzata. Al “Traversa“ di Fossone va in scena una partita pirotecnica: finisce 4-4 al termine di un continuo botta e risposta. La squadra marmifera è costretta a inseguire nelle prime fasi, riesce poi a rimettersi in carreggiata fino a operare il sorpasso, ma nel finale deve arrendersi al ritorno del Capezzano che trova il definitivo pareggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima Categoria si riapre la corsa promozione. Carrarese Giovani rallenta Mulazzo in volo con Papi

Notizie correlate

Calcio: in Prima Categoria rallenta la corsa la Carrarese Giovani. Romagnano rigenerato dalla ’cura’ BattagliaLa venticinquesima domenica del campionato di Prima Categoria ha evidenziato il rallentamento alla produzione-punti della capofila Carrarese Giovani...

Calcio In Prima si delineano le posizioni nella zone alte della classifica e nella corsa salvezza. La Carrarese Giovani prova la fuga . Mulazzo, buona la prima di ChelottiSui campi ruvidi della Prima Categoria, dove la terra pesa sulle scarpe e il vento scende dai crinali della Lunigiana e dall’Alpi Apuane a spettinare...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Scheda squadra Madonnina Calcio; Scheda squadra Fognano Calcio; Scheda squadra Felice Scandone; Scheda squadra Calcio Leffe.

Calcio In Prima Categoria si riapre la corsa promozione. Carrarese Giovani rallenta Mulazzo in volo con PapiLa Carrarese Giovani resta sul tetto del campionato ma il Girone A di Prima Categoria si riapre improvvisamente a ... sport.quotidiano.net

Calcio, Promozione e Prima Categoria: Medolla San Felice promosso in Eccellenza, pari nel derby tra Cavezzo e Junior Finaledi Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito, tutti i risultati, categoria per ... sulpanaro.net

Polisportiva Borghesiana (calcio) promossa in Prima categoria. Abate: “Un passaggio fondamentale” - https://www.zonacalciofaidate.it/p=629378 - facebook.com facebook