La Chiesa di Carpi piange la scomparsa di don Alberto Bigarelli

La comunità diocesana di Carpi si trova a dover salutare don Alberto Bigarelli, deceduto questa mattina all’età di 78 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nelle prime ore di domenica 19 aprile, suscitando commozione tra i membri della parrocchia e le persone che lo conoscevano. La morte di don Bigarelli rappresenta una perdita significativa per la comunità locale.

La comunità diocesana di Carpi è in lutto per la scomparsa di don Alberto Bigarelli, deceduto all'età di 78 anni nelle prime ore di questa mattina, domenica 19 aprile. Il sacerdote si trovava presso la Casa Santa Chiara – Casa del Clero di Carpi, struttura che lo aveva accolto nel corso.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: La chiesa modenese piange don Angelo Sandri, parroco dell'Appenino

Don Alberto Ravagnani, il comunicato della Chiesa sul prete influencer: “È la sua decisione”Negli ultimi anni ha rappresentato una delle figure italiane più riconoscibili e discusse del sui social, capace di parlare ai giovani con un...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Iniziativa della Pastorale Giovanile interdiocesana; Castellucci: Dobbiamo essere il popolo della gioia; Settimana dal 19 al 26 aprile; Le crisi dei presbiteri.

Papa Francesco a Carpi darà il «la» a 4 nuove opere per la diocesiDomenica 2 aprile, al termine della Messa in Piazza Martiri, il Papa benedirà le prime pietre di quattro nuovi edifici della diocesi di Carpi che saranno costruiti ex novo. Sono: la nuova chiesa della ... avvenire.it

Carpi in lutto, è morto a 78 anni don Alberto BigarelliLutto a Carpi per la morte don Alberto Bigarelli. Don Alberto è deceduto all’età di 78 anni presso la Casa del Clero di Carpi, nelle prime ore di oggi, dove era stato accolto nell’ultima settimana a s ... lapressa.it

TROVATO INCIDENTATO A Migliarina di Carpi su via Guastalla davanti alla Chiesa. Maschio non castrato. Ora si trova dal veterinario. Per info contattare Piera 3204620803 grazie facebook