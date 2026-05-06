Fabbrico piange La Leda insegnante ed artista

A Fabbrico si piange la scomparsa di Leda Fantini, insegnante e artista, deceduta all’età di 90 anni. La donna, che ha insegnato alle scuole medie di Carpi, era anche attiva nella vita culturale del paese e oltre. La sua morte ha suscitato cordoglio tra persone che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo impegno nel campo dell’istruzione e dell’arte.

Fabbrico (Reggio Emilia), 6 maggio 2026 - Il mondo dell’arte e della cultura piange la scomparsa di Leda Fantini, 90 anni, a lungo insegnante alle scuole medie Ciro Menotti di Carpi, ma anche protagonista della vita culturale di Fabbrico (il paese dove abitava) e non solo. In lutto la figlia Elisabetta Pozzetti, insegnante, in carica da due mandati come assessore comunale a Fabbrico. La stessa figlia ha realizzato una pubblicazione che racconta l’intensa vita di docente e artista della madre, la quale ha ispirato anche una mostra che narra le sue esperienze. Da un anno il libro “La Leda: le vite sottosopra di Leda Fantini” viene presentato in incontri con ospite proprio la protagonista della storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabbrico piange "La Leda", insegnante ed artista Notizie correlate Leggi anche: Napoli piange Angela Luce: l'addio alla grande e amatissima artista Leggi anche: Bergamo piange Stefano Caglioni, artista originale e fuori dagli schemi Aggiornamenti e contenuti dedicati Fabbrico piange La Leda, insegnante ed artistaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Il libro: ’Le vite sottosopra di Leda Fantini’Domani alle 19 alla Soliani Pizzeria Osteria in via Roma a Fabbrico è in programma la presentazione del libro ’La Leda: le vite sottosopra di Leda Fantini’ scritto da Elisabetta Pozzetti, che dialoga ... ilrestodelcarlino.it