Carpi al Ramazzini spazi più confortevoli grazie agli Amici del Fegato
L’Associazione Amici del Fegato APS ha fornito un contributo all’Azienda Usl di Modena per migliorare gli spazi e l’accoglienza nel Blocco B dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Il supporto si traduce in interventi volti a rendere più confortevoli gli ambienti destinati ai pazienti e al personale sanitario. La collaborazione si inserisce in un progetto di sostegno alle strutture ospedaliere della zona.
L’Associazione Amici del Fegato APS ancora una volta a supporto dell’Azienda Usl di Modena, con un aiuto concreto per il miglioramento degli spazi e dell’accoglienza generale nel Blocco B dell’Ospedale Ramazzini di Carpi.La generosità dell’Associazione presieduta da Adamo Neri ha consentito di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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