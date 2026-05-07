Carpi al Ramazzini spazi più confortevoli grazie agli Amici del Fegato

L’Associazione Amici del Fegato APS ha fornito un contributo all’Azienda Usl di Modena per migliorare gli spazi e l’accoglienza nel Blocco B dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Il supporto si traduce in interventi volti a rendere più confortevoli gli ambienti destinati ai pazienti e al personale sanitario. La collaborazione si inserisce in un progetto di sostegno alle strutture ospedaliere della zona.