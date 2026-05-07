Il prezzo del cherosene, noto anche come jet fuel, ha registrato un aumento dell’84% negli ultimi mesi, mettendo sotto pressione le compagnie aeree. Questa crescita dei costi potrebbe portare alla cancellazione di alcune rotte, poiché le compagnie cercano di ridurre i consumi di carburante. L’incremento dei prezzi del carburante potrebbe inoltre influenzare il costo dei biglietti per le partenze estive, con possibili conseguenze sui prezzi finali dei voli.

? Cosa scoprirai Quali rotte rischiano la cancellazione immediata per risparmiare carburante?. Come influirà l'impennata del cherosene sul prezzo dei biglietti estivi?. Perché i voli del martedì e del mercoledì sono i più a rischio?. Chi proteggerà i collegamenti verso le isole dalle possibili tagliate?.? In Breve Prezzo jet fuel passato da 800 a 1500 dollari per tonnellata per tensioni in Medio Oriente.. Lufthansa ha già ridotto 20mila rotte entro ottobre 2026 per gestire l'emergenza.. Apostolos Tzitzikostas nega carenze di approvvigionamento nonostante 12.000 cancellazioni globali a maggio.. Ryanair punta a tagliare voli a metà giornata per proteggere collegamenti essenziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caro cherosene: il prezzo del jet fuel schizza dell’84% e i voli rischiano

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