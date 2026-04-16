Le compagnie aeree in Nigeria rischiano di sospendere tutte le operazioni a partire dal 20 aprile, a causa di un aumento del 300% nel prezzo del carburante per aerei. Questa situazione sta creando grosse difficoltà a mantenere i voli regolari, con possibili conseguenze per i trasporti nel paese. La crisi legata al costo del fuel mette in discussione la continuità dei servizi aerei nazionali.

Le compagnie aeree della Nigeria si trovano sull’orlo del collasso operativo con la minaccia concreta di sospendere tutti i voli a partire dal 20 aprile. Questa emergenza è scatenata da un’impennata del costo del carburante per aerei, che ha registrato un incremento superiore al 300% in meno di tre mesi, una cifra che appare del tutto slegata dall’andamento del petrolio greggio, il quale nello stesso arco temporale è cresciuto di circa il 30%. L’impatto del conflitto in Medio Oriente sulla logistica africana. Il disastro economico che minaccia i vettori nigeriani affonda le radici nelle tensioni geopolitiche che colpiscono l’area del Golfo Persico e il territorio dell’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nigeria, voli a rischio: il jet fuel schizza del 300% e blocca tutto

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