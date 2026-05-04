Jet fuel +105% | l’onda d’urto del conflitto in Iran colpisce i voli

Il prezzo del carburante per aerei è aumentato del 105% a causa del conflitto in Iran, provocando ripercussioni sui costi operativi delle compagnie aeree. Questo incremento si riflette nel costo dei voli per i passeggeri e potrebbe mettere in difficoltà alcune compagnie, specialmente quelle che non avevano coperture finanziarie adeguate. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità di alcune imprese del settore aereo e sul prezzo finale dei biglietti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il rincaro del carburante il prezzo dei vostri voli?. Quali compagnie aeree rischiano il fallimento per la mancanza di hedging?. Perché alcune rotte internazionali sono già state cancellate dai vettori?. Quanto costerà alle compagnie aeree coprire il fabbisogno di cherosene?.? In Breve Cherosene incide per il 38% sui costi totali contro il 26,8% dell'anno scorso.. Lufthansa prevede esborso extra di 1,3 miliardi di dollari per il 25% non coperto.. EasyJet registra aggravio costi di 29 milioni di euro nel mese di marzo 2026.. Wizz Air rischia costi aggiuntivi di 860 milioni di dollari per 15 milioni di barili.. Il conflitto in Iran ha fatto schizzare il costo del jet fuel oltre il 105% in Europa, colpendo duramente i bilanci di compagnie come EasyJet e Wizz Air in questo maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jet fuel +105%: l’onda d’urto del conflitto in Iran colpisce i voli Notizie correlate Crisi Iran, jet fuel e voli a rischio: anche al Marconi si naviga a vistaIl settore aereo europeo si appresta a vivere un 2026 "di guerra", stretto nella morsa di una crisi energetica che sta facendo schizzare il prezzo... Nigeria, voli a rischio: il jet fuel schizza del 300% e blocca tuttoLe compagnie aeree della Nigeria si trovano sull’orlo del collasso operativo con la minaccia concreta di sospendere tutti i voli a partire dal 20... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Da EasyJet fino a Wizz Air. Bomba cherosene sui conti; Monica Mascia (Fit Cisl): contratti, jet fuel, Intercity; Aerei, ancora rincari: dai supplementi carburante agli 85 euro per scegliere il posto; Come il caro petrolio impatta sui portafogli: l’analisi di BG Saxo. Da dove arriva il jet fuel utilizzato dagli aerei in Italia: dall’India alla Spagna, ecco tutti i PaesiNelle prime due settimane di aprile c’è stata l’impennata di importazioni con l’arrivo delle ultime navi. Ecco tutti i numeri e dove approdano i barili di cherosene ... corriere.it Jet fuel aerei, Italia compra 105mila barili al giorno per l’estate. Ecco da dove arrivanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Jet fuel aerei, Italia compra 105mila barili al giorno per l’estate. Ecco da dove arrivano ... tg24.sky.it Todde, 'pronti a fare nostra parte su jet fuel ma anche governo deve farla'. 'Siamo un'isola e ci deve essere un occhio di riguardo' #ANSA - facebook.com facebook Voli, attenti al prezzo del trolley (e del posto): per il jet fuel le compagnie rincarano i servizi (del 40%) x.com