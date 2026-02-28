Alessandro Gassmann su Sanremo | Non sono arrabbiato con Morandi mi hanno impedito di andare perché sono padre di Leo

Alessandro Gassmann ha commentato la sua assenza a Sanremo, spiegando che non è arrabbiato con Gianni Morandi e il suo figli, poiché la loro esibizione gli è sembrata toccante. Ha aggiunto che il motivo della sua mancata partecipazione è legato al fatto di essere padre di Leo, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue parole si concentrano sulla volontà di chiarire la propria posizione riguardo alla vicenda.

