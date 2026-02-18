Mi hanno licenziato perché sono palestinese | il racconto di Fadel steward per le Olimpiadi Milano-Cortina
Fadel Mosadag Mohammad Masri, steward per le Olimpiadi Milano-Cortina, afferma di essere stato licenziato perché è palestinese. Dopo aver lavorato per mesi all’interno del villaggio olimpico, ha ricevuto la comunicazione di interruzione del contratto senza spiegazioni chiare. Secondo lui, il motivo reale sarebbe legato alla sua origine, non a problemi di rendimento. Fadel denuncia discriminazioni e chiede di fare chiarezza sulla sua situazione. La sua storia ha suscitato molte reazioni tra i colleghi e nelle associazioni per i diritti civili.
Fadel Mosadag Mohammad Masri era stato assunto con contratto part-time come steward per le Olimpiadi Milano-Cortina, ma per non specificati motivi di sicurezza è stato licenziato.🔗 Leggi su Fanpage.it
“Mi hanno licenziato dal set di un film perché mi sono separata da Chris Martin”: lo sfogo di Gwyneth PaltrowGwyneth Paltrow ha condiviso di essere stata licenziata da un set cinematografico a seguito della sua separazione da Chris Martin.
Commesso palestinese allontana tifosi israeliani in uno store di Milano-Cortina 2026, licenziatoUn commesso palestinese ha cercato di allontanare un gruppo di tifosi israeliani con bandiere nello store di Milano-Cortina 2026, gridando “Palestina libera” ripetutamente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
MILANO CORTINA | Dai rappresentanti del Cio "è un diluvio, un'onda di complimenti" per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo ha affermato il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò a margine di un evento a Ca facebook
#Olimpiadi , il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, #Malagò, a margine di un evento a Casa Italia: siamo felicissimi, un successo di organizzazione e sportivo - #OlimpiadiInvernali #MilanoCortinaOlympics2026 x.com