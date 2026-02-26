Punto nascita botta e risposta Il Pd attacca il sindaco Chiassai | Sulla vicenda serve unità

Nessuna propaganda e nessuna iniziativa solitaria su un tema così delicato. Il Partito Democratico delle Unioni comunali del Valdarno apre così il proprio intervento sulla vicenda del punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia, ribadendo che la priorità assoluta deve restare la tutela del diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini. Anche se non viene citata espressamente, appare evidente che il messaggio è indirizzato al sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, che lunedì scorso si è recata a Roma ed è stata ricevuta prima dal direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

