Durante una seduta alla Camera, la premier ha criticato le politiche sui sussidi, in particolare il Reddito di cittadinanza e i bonus, affermando di non aver promesso interventi eclatanti come salari garantiti senza lavoro o ristrutturazioni a spese pubbliche. Il leader dell'opposizione ha risposto definendo inappropriato il tono della discussione, accusando di fare guerra ai più poveri. La discussione si è poi spostata sui dettagli delle recenti misure economiche del governo.

“Non ho annunciato misure roboanti come ‘daremo a tutti uno stipendio senza lavorare’ o ‘ potrete ristrutturare la vostra villa a spese dello Stato ‘. Chi cerca il consenso facile con bonus e privilegi, dovrà rivolgersi ad altri”. Nell’Aula di Montecitorio per una informativa sull’operato di governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni sceglie la strada (ancora una volta) degli attacchi alle opposizioni, dal Pd al M5s, fino ad Avs. In particolare, contro il leader M5s Giuseppe Conte rispolvera le accuse legate alle misure simbolo dell’era Covid e dei suoi governi, tra cui Reddito di cittadinanza e superbonus: “Il costume di quei politici che invitano tutti a bere al bar gratis, e lasciano ad altri il conto da pagare, non ci apparteneva ieri e non ci apparterrà domani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Botta e risposta Meloni-Conte alla Camera, la premier attacca (ancora) su Rdc e bonus. Lui: “Indegno fare la guerra ai poveri”

Botta e risposta di fuoco: Conte delira in tv e insulta la Meloni. Calenda lo sbugiarda con un post e 4 puntiPiù che un campo largo un campo dei miracoli, il cui primo prodigio è quello di rimanere ancora in piedi nonostante faide intestine, il fuoco...

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Temi più discussi: Contro Meloni, nel Pd c’è chi vede meglio Conte di Schlein; L’energia, il lavoro e il calcio: Meloni, ripartenza popolare; Meloni, la premier con l’Europa: Non siano i civili iraniani a pagare per il regime; Il messaggio notturno di Meloni al deputato (ed ex Iena) La Vardera: Che modo vergognoso di fare politica.

Conte attacca Meloni e Calenda se la prende con il leader M5s: Sei inadatto a governareEntrambi siedono tra i banchi delle opposizioni ma hanno posizioni piuttosto divergenti su molti temi e su quello che fa - o non fa - il governo Meloni. Uno è deputato e l'altro è senatore: entrambi s ... today.it

Il Conte Time: Meloni sogna la legge elettorale truffa. Affama i giornali. Schlein premier? Il Pd la vuole?L'ex premier al Senato: La presidente del Consiglio dispone delle partecipate e affoga i giornali, Berlusconi era un vero democratico a confronto. Il botta e risposta con Renzi a colpi di paraculo ... ilfoglio.it

Questa è la mia risposta, e quella di Giuseppe Conte , all'intervento di questa mattina della Meloni in Aula. - facebook.com facebook

La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula: "Avete già perso sfidando la Costituzione". Conte: "La premier racconta realtà mitologica". x.com