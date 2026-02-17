Cardiochirurgia pediatrica di Taormina in Commissione Sanità l’audizione dei direttori generali

La Commissione Sanità dell'Assemblea Regionale Siciliana si riunisce oggi alle 11 per ascoltare i direttori generali coinvolti nella gestione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La discussione nasce dal recente allarme di medici e famiglie sulla riduzione dei servizi e sulla possibile chiusura di alcuni reparti dedicati ai bambini. È previsto un confronto diretto tra i rappresentanti delle strutture sanitarie e i deputati, che vogliono capire le motivazioni di eventuali cambiamenti e le conseguenze per i piccoli pazienti.

Si riunisce oggi alle 11 la Commissione Sanità dell'Assemblea Regionale Siciliana per affrontare il tema della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Al centro della seduta, l'audizione dei direttori generali dell'Asp di Messina, dell'Azienda Ospedaliera Papardo e dell'Ospedale Rodolico di Catania. A richiedere l'approfondimento è stato Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all'Ars e componente della Commissione, che ha sollecitato l'acquisizione di dati aggiornati sulle procedure effettuate dalle strutture coinvolte. «I numeri indicati dal Ministero – afferma – fanno riferimento al 2024 e non tengono conto di elementi più recenti relativi al 2025.