Cardiochirurgia pediatrica Taormina Musolino critica | L' annessione a Catania è una decisione politica
"L’entusiasmo con cui si cerca di far passare per vittoria la decisione della Giunta regionale di annettere il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo (CCPM) di Taormina al Policlinico di Catania è l’esempio più concreto di come certe forze politiche locali, a parole paladine del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
