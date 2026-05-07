Cardiochirurgia pediatrica del Civico l' associazione dei giovani pazienti | Palermo resta un punto di riferimento

Un gruppo di giovani pazienti ha espresso il proprio punto di vista sulla cardiochirurgia pediatrica presso l’ospedale civico, sottolineando come Palermo continui a mantenere un ruolo di riferimento nel settore. Nel frattempo, si è aperto un dibattito pubblico riguardo al futuro di questa specialità in Sicilia, in seguito alla fine della collaborazione tra il centro locale e un grande ospedale milanese. Non sono state annunciati cambiamenti immediati o decisioni ufficiali in merito.

Il dibattito sul futuro della Cardiochirurgia pediatrica siciliana, con l'annessa conclusione della partnership con il Policlinico San Donato di Milano, ha acceso il dibattito. “Non è un’interruzione improvvisa né un ridimensionamento dei servizi, ma il naturale esito di un progetto pianificato e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il San Donato dice addio all'ospedale Civico: ora la Cardiochirurgia pediatrica perde gli esperti di MilanoLa Regione Siciliana e il Gruppo San Donato informano congiuntamente che entro il termine previsto dal contratto, il 28 febbraio scorso, non è stata... Palermo diventa per una settimana il punto di riferimento dei ‘Nomadi digitali’ABBONATI A DAYITALIANEWS Al via il festival dedicato ai professionisti che lavorano da remoto Per una settimana Palermo si trasforma nel centro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cardiochirurgia pediatrica, il Bambino Gesù lascia Taormina dopo 16 anni; Cardiochirurgia pediatrica: il Bambino Gesù lascia Taormina, il piano B dell'Asp di Messina per salvarla - RTP; Taormina, addio al Bambin Gesù: la cardiochirurgia pediatrica verso Catania. Il piano B dell'ASP; Cuori Ribelli, missione record in Etiopia: operati 50 bambini dal team di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, De Luca (M5S): Distrutta eccellenza di livello mondiale. Ennesimo fallimento di Schifani: ecco di chi sono le colpeUn copione già scritto da tempo. La modifica dell'attuale assetto organizzativo ha avuto come effetto immediato e diretto il disimpegno del Bambin Gesù. Ecco come hanno votato i deputati in Commission ... messina.gazzettadelsud.it La fuga dalla Sicilia degli ospedali italiani, il Bambin Gesù e il San Donato abbandonano l’isolaLo stop della collaborazione del san Donato di Milano con il Civico era cosa già nota, adesso anche il bambin Gesù annuncia che non rinnoverà la convenzione con il Sirina di Taormina in scadenza il 30 ... blogsicilia.it Comitato genitori contro addio Bambino Gesù a cardiochirurgia pediatrica Taormina. Famiglie annunciano proteste, M5s e Iv criticano scelte Regione #ANSA - facebook.com facebook