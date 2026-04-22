Il San Donato dice addio all' ospedale Civico | ora la Cardiochirurgia pediatrica perde gli esperti di Milano

La Regione Siciliana e il Gruppo San Donato hanno comunicato che, al 28 febbraio, non è stato rinnovato il contratto tra l’Irccs Policlinico San Donato e l’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli. La decisione fa cessare la collaborazione tra le due strutture, portando alla fine dell’attività congiunta nel campo della Cardiochirurgia pediatrica. Il rapporto tra le due realtà si interrompe così alla data stabilita dal contratto.

La Regione Siciliana e il Gruppo San Donato informano congiuntamente che entro il termine previsto dal contratto, il 28 febbraio scorso, non è stata esercitata l’opzione di rinnovo della collaborazione tra Irccs Policlinico San Donato e Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, concludendo così la.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Attivato il servizio di medicina complementare pediatrica presso l’ospedale San DonatoÈ stato attivato all’ospedale San Donato di Arezzo il nuovo servizio di Medicina complementare pediatrica. Cardiochirurgia pediatrica, siglato un protocollo d?intesa tra l?Azienda Ospedaliera dei Colli e l?Ospedale Bambino Gesù di RomaRafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione strutturata con uno dei centri... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: RunDonato: IRCCS Policlinico San Donato partner alla 11^ edizione; San Donato si prepara alla undicesima edizione della RunDonato; San Donato Tavarnelle – Foligno: 1-0. Cronaca e tabellino; Inaugurazione della velostazione a San Donato tra riparazioni di bici e antifurti. A San Donato Milanese si gioca senza barriereSabato 9 maggio ASSIA porta in piazza la Civil Week: giochi, percorsi e podcast per vivere l'inclusione da dentro ... 7giorni.info A San Donato l'arena del Milan per NBA Europe? «Il club si è mostrato favorevole a presentare un progetto»Dopo il nulla di fatto per il nuovo stadio, l'area di San Donato potrebbe presto ospitare un nuovo palazzetto per la pallacanestro da 15-18 mila posti a sedere. Il piano B ... pianetabasket.com Un nuovo modello per la salute femminile arriva a Milano: al Policlinico San Donato nasce il Centro Essentia Donna, con un approccio multispecialistico e personalizzato. Nell’intervista, perché il rischio cardiovascolare nelle donne è ancora sottovalutato x.com Segnalato un caso di virus dengue ad Arezzo. Conclusa nelle prime ore di questa mattina la disinfestazione intorno all'ospedale san Donato e in un quartiere cittadino. Francesco Cutro - facebook.com facebook