Palermo diventa per una settimana il punto di riferimento dei ‘Nomadi digitali’
Palermo ospita in questi giorni un evento dedicato ai nomadi digitali, con un festival rivolto ai professionisti che lavorano da remoto. Durante questa settimana, la città si trasforma nel punto di incontro internazionale per chi sceglie di svolgere le proprie attività lavorative lontano dagli uffici tradizionali, attirando partecipanti da vari paesi. L’evento si svolge nel centro della città, coinvolgendo diverse location e spazi di coworking.
Al via il festival dedicato ai professionisti che lavorano da remoto. Per una settimana Palermo si trasforma nel centro internazionale dei nomadi digitali, accogliendo professionisti del lavoro da remoto provenienti da diversi Paesi. L'evento, che prende il via oggi, 9 marzo, porterà nel capoluogo siciliano una comunità globale di lavoratori digitali che resteranno in città fino a domenica prossima. Si tratta della prima edizione di Italia Nomad Fest, un'iniziativa pensata per riunire le nuove generazioni di professionisti che lavorano online e che scelgono di spostarsi da un luogo all'altro del mondo mantenendo la propria attività a distanza.
