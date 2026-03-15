Convitto Macerata | la Provincia prende il comando ritorno

Il consigiglio provinciale di Macerata ha approvato all’unanimità una convenzione che prevede il trasferimento delle competenze sulla gestione del Convitto Nazionale dalla giunta comunale alla Provincia. La decisione segna un cambio di ruolo tra le due istituzioni e riguarda il futuro della struttura. La convenzione è stata approvata con il consenso di tutte le parti coinvolte.

Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità una convenzione che ridefinisce il futuro del Convitto Nazionale di Macerata, stabilendo un passaggio di competenze dal Comune alla Provincia. Questa decisione non è solo burocratica ma rappresenta una soluzione concreta per la crisi abitativa e scolastica post-sisma, con l’obiettivo di riaprire la sede storica entro il 2029. La bozza di accordo, già esistente dal novembre 2022, è stata aggiornata per rispondere a nuove esigenze territoriali, in particolare la necessità di liberare l’edificio ex Pannaggi per creare una cittadella della giustizia. Mentre gli studenti attendono il ritorno nella loro casa originaria, si sta avviando un iter complesso di ristrutturazione che coinvolge studi geologici e progettuali urgenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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