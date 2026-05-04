Nasce in Italia il paese dei lupi | la denominazione ufficiale di Aschi è motivo di orgoglio e una grande gioia

Aschi, frazione del comune abruzzese di Ortona dei Marsi, è stato ufficialmente denominato "il paese dei lupi". È "motivo di orgoglio collettivo e una gioia immensa", ha commentato a Fanpage.it il ricercatore Enrico Villa, che ha scritto un romanzo dedicato alla virtuosa convivenza tra la comunità aschitana e i lupi che popolano valli e montagne circostanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

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