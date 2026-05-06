Carceri Foti annuncia l’arrivo alle Novate di 11 agenti di polizia penitenziaria

Un nuovo contingente di 11 agenti di polizia penitenziaria sarà assegnato alle carceri di Novate, secondo quanto annunciato di recente. La comunicazione arriva dal rappresentante del governo, che ha evidenziato l’impegno verso le strutture penitenziarie della zona. La notizia riguarda specificamente il rafforzamento del personale nelle carceri di Piacenza, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle strutture.

«Il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione per le carceri e in particolare per Piacenza». Così, in una nota, il ministro per gli affari europei e al Pnrr, Tommaso Foti, annuncia l’arrivo di rinforzi per le Novate. «Con l'assegnazione dei nuovi agenti del 186° corso – precisa Foti -.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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