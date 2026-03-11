Vigor Lamezia | Rettura si dimette la salvezza in bilico

Il presidente della Vigor Lamezia ha rassegnato le dimissioni e ha annunciato la decisione sui canali social ufficiali. La squadra si trova ora in una posizione difficile per quanto riguarda la salvezza. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la società non ha comunicato ancora i prossimi passi.

La guida della Vigor Lamezia ha subito un brusco cambiamento di rotta con le dimissioni del presidente Salvatore Rettura, evento annunciato direttamente tramite i canali social. La decisione, resa ufficiale il 10 marzo 2026, interviene in un momento delicato per la società biancoverde, che si trova a un passo dal raggiungere l'obiettivo stagionale della salvezza in Serie D. L'improvvisa uscita del vertice ha lasciato il consiglio di amministrazione senza una guida definita, creando uno scenario incerto per il futuro immediato del club. Il messaggio trasmesso dal leader uscente non nasconde la preoccupazione per la continuità del progetto sportivo, augurando fortuna ai successori nel compito di rappresentare al meglio la città di Lamezia e la sua tifoseria.