Il prezzo dei carburanti continua a salire | il diesel sfiora i 2 euro al litro male anche la benzina

Il prezzo dei carburanti continua a salire e il diesel si avvicina a quota 2 euro al litro, mentre anche la benzina registra aumenti significativi. I distributori mostrano quotidianamente nuovi prezzi, con il costante aumento che si mantiene nel tempo. Questa tendenza si conferma come una realtà ormai consolidata per automobilisti e consumatori.

Ormai ci siamo abituati a vedere il tabellone del distributore di turno con i prezzi che aumentano di giorno in giorno. Un trend che difficilmente cambierà, almeno finché proseguirà la guerra in Iran. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, la corsa dei carburanti rallenta ma non mette il freno e tantomeno la retromarcia. Anzi. Il diesel in modalità self service arriva a 1,970 euro al litro, letteralmente a un soffio dalla soglia psicologica dei due euro. Una cifra che, purtroppo, potrebbe venire sfondata a breve visto il perdurare delle tensioni internazionali. Benzina e diesel, il caro carburanti fa paura. Il quadro che emerge dai dati dell’ Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, almeno per oggi, parla di piccoli ritocchi, ma continui e che si sommano a settimane di crescita progressiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Articoli correlati

Caro carburanti, la benzina continua a salire e ora sfiora 1,67 euro e in autostrada va anche peggioIl caro carburanti non accenna a frenare, anzi continua la sua silenziosa ma costante risalita dei prezzi, con la benzina self service che sale a...

Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8.

Altri aggiornamenti su Il prezzo dei carburanti continua a...

Temi più discussi: Perché il prezzo della benzina è già aumentato; Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Carburanti, prosegue la corsa dei prezzi. Oggi il tavolo con il garante.

Vola il prezzo dei carburanti, Urso convoca la cabina di regiaIl Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit, su indicazione del ministro Adolfo Urso e d'intesa con le altre Amministrazioni, ha convocato per oggi una riunione d'urgenza della cabina di ... ansa.it

Prezzo diesel ai massimi dal 2022, carburanti in aumento e possibile intervento sulle acciseIl prezzo dei carburanti torna a correre e per molti automobilisti italiani il pieno sta diventando di nuovo un problema concreto. Negli ultimi giorni il ... finanza.com

Le Borse rimbalzano dopo le parole di Trump sulla fine della guerra. Giù il prezzo del petrolio x.com

Il prezzo del è arrivato a e mette in difficoltà la - facebook.com facebook