Il Comune di Teramo ha diffuso una nota in cui respinge le accuse riguardanti un presunto falso attribuito a un dipinto di Caravaggio. La richiesta di rettifica è stata presentata da un ente o persona coinvolta nel dibattito, contestando le affermazioni precedenti. Recenti analisi scientifiche hanno fornito prove che contraddicono le accuse, ma il comunicato ufficiale chiarisce la posizione dell’amministrazione comunale sui fatti.

? Cosa scoprirai Quali prove scientifiche smentiscono le accuse sul falso di Caravaggio?. Chi ha presentato la richiesta di rettifica contro le dichiarazioni?. Come hanno reagito i musei internazionali che hanno esposto l'opera?. Quali azioni legali intenderanno intraprendere gli organizzatori della mostra?.? In Breve Indagini diagnostiche confermano la coeva produzione del quadro rispetto al maestro.. Precedenti mostre internazionali a Seoul, Basilea e Udine validano l'opera.. Metamorfosi Eventi valuta azioni legali per danni reputazionali dopo le accuse.. L'esposizione a Seoul presso l'Hangaram Art Museum si è conclusa il 27 marzo 2025.. Il Comune di Teramo, la Metamorfosi Eventi e il curatore della mostra hanno presentato una smentita ufficiale contro le dichiarazioni rilasciate da Antonietti il 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caravaggio a Teramo: il Comune smentisce le accuse sul falso

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