È stata pubblicata la sentenza completa riguardante il caso di Nicole Minetti, che riguarda un procedimento di adozione. La decisione, resa nota dal quotidiano Domani, chiarisce i termini della vicenda e smentisce le accuse precedenti. La sentenza fornisce dettagli sul procedimento legale e sulla posizione dell’imputata, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

La vicenda legata a Nicole Minetti torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione della sentenza integrale di adozione da parte del quotidiano Domani. Il documento, reso disponibile anche in formato pdf, ricostruisce in modo dettagliato il percorso che ha portato all’affidamento definitivo di un bambino uruguaiano alla coppia formata dall’ex consigliera regionale e dal compagno Giuseppe Cipriani. Un passaggio che arriva dopo settimane di polemiche e dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano, che aveva sollevato dubbi sulla regolarità della procedura. Il caso aveva attirato anche l’attenzione del Quirinale, che aveva chiesto ulteriori verifiche sulla grazia concessa a Minetti, coinvolgendo il ministero della Giustizia e la procura di Milano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Minetti, la sentenza sull’adozione smentisce le accuse: pubblicato il verdetto integrale

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