Caporalato | Positivo monitoraggio in Prefettura ora dare piena attuazione a impegni assunti

Ieri in Prefettura a Brindisi si è tenuto un tavolo di monitoraggio sul Protocollo di lotta al caporalato, convocato per verificare lo stato di avanzamento degli impegni presi dai firmatari. Durante l'incontro, è stato riferito che i controlli effettuati finora sono risultati positivi. Ora si punta a portare a termine con successo l’attuazione delle azioni previste, come stabilito negli accordi.