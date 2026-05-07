Caporalato | Positivo monitoraggio in Prefettura ora dare piena attuazione a impegni assunti
Ieri in Prefettura a Brindisi si è tenuto un tavolo di monitoraggio sul Protocollo di lotta al caporalato, convocato per verificare lo stato di avanzamento degli impegni presi dai firmatari. Durante l'incontro, è stato riferito che i controlli effettuati finora sono risultati positivi. Ora si punta a portare a termine con successo l’attuazione delle azioni previste, come stabilito negli accordi.
BRINDISI - Si è svolto ieri, in Prefettura a Brindisi, il tavolo di monitoraggio del Protocollo di lotta al caporalato, convocato per verificare lo stato di avanzamento degli impegni assunti dai soggetti firmatari.“La Cgil Brindisi ha apprezzato e valutato positivamente l’operato di tutti i.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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