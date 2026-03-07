Unicoop Etruria accordo sul piano industriale L' assessore De Rebotti | Ora monitorare l’attuazione e gli impegni

Unicoop Etruria e le organizzazioni sindacali hanno firmato un accordo sul piano industriale dopo mesi di trattative. L'assessore De Rebotti invita ora a monitorare l’attuazione degli impegni presi e l’attuazione del piano. La firma dell’intesa riguarda la riorganizzazione dell’azienda e la salvaguardia dei posti di lavoro. La discussione tra le parti si è conclusa con questo risultato.

Il piano industriale prevede strumenti di gestione degli esuberi attraverso incentivi all’esodo volontario e misure finalizzate alla tutela occupazionale È stato raggiunto l'accordo Unicoop Etruria e le organizzazioni sindacali. Un’intesa arrivata al termine di mesi di trattative, anche complesse, che consente di definire il percorso di riorganizzazione dell’azienda salvaguardando l’occupazione. La Regione Umbria ha seguito con attenzione, fin dall’inizio, il confronto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. Un percorso sviluppatosi su un tavolo nazionale nel quale le Regioni non erano direttamente presenti, ma che l’Umbria ha accompagnato con un costante lavoro di interlocuzione e monitoraggio a tutela dei lavoratori e dei territori coinvolti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Terni, Unicoop Etruria: "Accordo con i sindacati. Massima tutela occupazionale e piano di incentivi per gli esodi volontari"In una nota ufficiale Unicoop Etruria comunica di aver raggiunto l’accordo con le organizzazione sindacali sulla seconda fase del piano industriale...

Unicoop Etruria, presidio e corteo a Terni: “Bloccare gli esuberi e ascoltare le organizzazioni sindacali”Presidio e corteo dei lavoratori di Unicoop Etruria e Superconti nella mattinata di oggi, 18 dicembre, davanti al Superconti di via XX Settembre a...

Altri aggiornamenti su Unicoop Etruria.

Temi più discussi: Unicoop Etruria: intesa sindacale per il rilancio del piano industriale al 2027; Unicoop Etruria: Accordo con i sindacati. Massima tutela occupazionale e piano di incentivi per gli esodi volontari; Unicoop Etruria e sindacati trovano l’intesa: accordo sulla seconda fase del Piano industriale; Unicoop Etruria, accordo raggiunto.

Unicoop Etruria trova l'accordo con i sindacati sul piano industriale: dalla massima tutela occupazionale agli incentivi per gli esodi volontari. Tutti i dettagliMassima tutela occupazionale, un piano di incentivi per gli esodi volontari (180, tra cui quelli di Castiglione del Lago) e la previsione che la cessione di 24 supermercati avvenga in uno scenario att ... corrieredellumbria.it

Unicoop Etruria, raggiunto l'accordo sindacaleAccordo raggiunto tra Unicoop Etruria e le organizzazioni sindacali sulla seconda fase del piano industriale 2025–2027. L’intesa riguarda la riorganizzazione della cooperativa nata il 1° luglio 2025 d ... rainews.it

C'è l'accordo tra Unicoop Etruria e i sindacati. Dalle cessioni alle chisure fino agli incentivi e agli investimenti: cosa prevede l'intesa. Leggi l'articolo https://www.umbria24.it/economia/unicoop-etruria-ce-laccordo-incentivi-per-gli-esuberi-e-cessioni-a-soggetti- - facebook.com facebook

Unicoop Etruria e sindacati trovano l’intesa: accordo sulla seconda fase del Piano industriale - Il Giunco x.com