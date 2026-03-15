Germania e Francia hanno annunciato l’apertura al mercato dei capitali, segnando una svolta rispetto alla loro precedente posizione di autonomia economica. Dopo aver sottolineato l’indipendenza delle rispettive economie e aver cercato di distanziarsi dai paesi Piigs, ora i due paesi europei chiedono maggiore collaborazione e integrazione per affrontare le sfide della concorrenza internazionale. La mossa rappresenta un cambiamento nella loro strategia economica.

Dopo aver sempre affermato la necessità della loro indipendenza economica, con l’obiettivo di separarsi dalle famose nazioni Piigs (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna), ora Germania e Francia sono i primi a chiedere unione e collaborazione davanti alla competitività extra-europea. Quando, nel 2024, Mario Draghi aveva iniziato a parlare della necessità di mostrarsi uniti e lottare contro i freni strutturali che negli ultimi decenni avevano soffocato il mercato europeo, parlando di ritardi nell’innovazione, mancanza di indipendenza energetica e di un mercato veramente unito, i Paesi membri non sembrarono avere tanta fretta nel risolvere i problemi; ora la situazione è cambiata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La svolta di Berlino e Parigi. "Via al mercato dei capitali"

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