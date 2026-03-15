Francia e Germania | il mercato unico dei capitali

Germania e Francia stanno portando avanti un'iniziativa per unire il mercato dei capitali europeo, superando le divisioni tra i singoli paesi. Le due nazioni lavorano insieme per creare un sistema più integrato, segnando un passo importante verso una maggiore collaborazione economica tra i paesi membri dell'Unione Europea. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nel panorama finanziario continentale.

Germania e Francia guidano una svolta storica verso un mercato dei capitali europeo unito, superando le vecchie divisioni nazionali. Sei ministri delle Finanze hanno firmato una lettera che spinge per trasferire la vigilanza finanziaria al livello dell’Unione Europea. La proposta mira a eliminare le barriere interne e rafforzare la sovranità economica contro la competizione globale. L’obiettivo è raggiungere un accordo definitivo entro l’estate del 2026, coinvolgendo anche Irlanda e Lussemburgo nel processo di centralizzazione. La fine dell’isolamento finanziario. Per anni i governi europei hanno protetto gelosamente i propri mercati interni, erigendo muri invisibili tra le economie nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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