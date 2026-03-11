Margo ha problemi di soldi | il trailer della nuova serie Apple TV con un cast da Oscar

Apple TV ha svelato il trailer di “Margo ha problemi di soldi”, l’attesissima serie Original prodotta da A24 e firmata dal pluripremiato David E. Kelley. Basata sull’omonimo romanzo best-seller di Rufi Thorpe, la serie vanta un cast d’eccezione guidato da Elle Fanning (di recente doppia protagonista in Predator: Badlands), Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman, impegnate non solo davanti alla macchina da presa ma anche come produttrici esecutive. Il debutto sulla piattaforma è fissato per mercoledì 15 aprile 2026 con i primi tre episodi degli otto totali. “Margo ha problemi di soldi” è descritto come un dramma familiare audace e commovente, capace di alternare toni comici a riflessioni profonde. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

