A Roma si registrano diversi disagi stradali. Sulla Salaria, un incidente si è verificato a Santa Colomba, causando rallentamenti e deviazioni. Nelle ore notturne sono in corso lavori su Appia e Flaminio, con chiusure temporanee. La chiusura tra Ciampino e Frattocchie durerà fino al 15 luglio, coinvolgendo le strade limitrofe e prevedendo percorsi alternativi per i veicoli.

? Cosa sapere Incidente sulla Salaria a Santa Colomba e cantieri notturni su Appia e Flaminio.. Chiusura tra Ciampino e Frattocchie prevista fino al 15 luglio con deviazioni locali.. Il traffico nella Capitale subisce forti variazioni questo 23 aprile 2026, con rallentamenti sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo Scalo a seguito di un sinistro avvenuto all’altezza di Santa Colomba nel pomeriggio. Le complicazioni stradali hanno segnato gran parte della giornata odierna, influenzando la mobilità urbana in diversi punti nevralgici. Mentre sulla via Salaria il flusso si è stabilizzato dopo l’incidente pomeridiano, altre zone della città presentano ancora criticità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: incidenti sulla Salaria e chiusure notturne sull’Appia

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