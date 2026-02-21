Violento scontro tra auto | due giovani feriti caos traffico sulla Provinciale

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto venerdì sera sulla Provinciale 237, vicino a Gargnà di Vestone. L’impatto tra due automobili ha causato danni considerevoli e ha bloccato il traffico per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada rimane chiusa per permettere i rilievi e i lavori di riparazione. La viabilità resta molto complicata in quella zona.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Violento scontro tra due utilitarie nella serata di venerdì lungo la Sp237, all’altezza della località Gargnà di Vestone. L’incidente è avvenuto attorno alle 18.50, in una fascia oraria di traffico sostenuto lungo una delle arterie principali della Val Sabbia, provocando disagi alla circolazione e la temporanea chiusura della strada. Ad avere la peggio due giovani, un ragazzo di 19 anni e una donna di 29, rimasti feriti nell’impatto. Dopo le prime cure sul posto da parte dei soccorritori, sopraggiunti con due ambulanze, entrambi sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Violento schianto tra auto sulla provinciale ad Alzate Brianza: due giovani feritiNel primo pomeriggio di oggi, 8 gennaio, si è verificato un incidente tra due auto sulla strada provinciale di Alzate Brianza. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mirano, violento scontro tra una moto e un'auto: un morto; Incidente sulla Superstrada. Violento scontro tra due auto . Paura per bimba di un mese; Violento scontro tra tre auto nella Bassa: donna estratta dall'abitacolo e portata d'urgenza in ospedale; Violento scontro tra auto e scooter in via Palizzi nella notte: gravissimo ragazzo di 26 anni. Mirano, violento scontro tra una moto e un'auto: un mortoL'incidente venerdì sera. Nonostante l'intervento dei medici del Suem per il motociclista non c'è stato nulla da fare non c'è stato nulla da fare ... rainews.it Violento scontro tra due auto, una finisce sullo spartitraffico: un ferito trasportato in ospedaleLo scontro si è verificato questa mattina poco dopo le 9:00 all'ingresso di Crotone. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Traffico rallentato ... quicosenza.it Violento scontro tra auto e mezzo pesante, interviene l'elisoccorso - facebook.com facebook