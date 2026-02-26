Frontale tra due camion | caos sulla Postumia e due feriti

Stamattina si è verificato un incidente lungo la strada Postumia, quando due camion si sono scontrati frontalmente. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, causando disagi al traffico e due feriti. Le autorità stanno ancora verificando le cause dello scontro e intervenendo sul luogo per gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi.

Ennesimo incidente stradale lungo le strade dell'alta padovana. Attorno alle 16,30 lungo la Sr 53 Postumia all'altezza di via Brenta, per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cittadella, si sono scontrati frontalmente due camion condotti da due autisti italiani rispettivamente.