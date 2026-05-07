Nella zona tra Rio Saliceto e Codemondo si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto più veicoli e causato feriti. Nel primo scontro, una donna è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sono state ancora rese note. Nel secondo episodio, quattro automobili sono entrate in collisione, e le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

? Cosa scoprirai Come sono rimaste le condizioni della donna ferita nel primo impatto?. Quali dinamiche hanno causato la collisione tra quattro auto a Codemondo?. Perché i soccorsi sono stati richiesti contemporaneamente in due zone diverse?. Come influiranno questi incidenti sulla viabilità tra Reggio e Cavriago?.? In Breve Donna di 61 anni ferita in via Ca’ de Frati alle 7:50.. Collisione tra quattro auto in via Teggi a Codemondo alle 8:30.. Intervento dei vigili del fuoco di Guastalla e della polizia locale.. Rallentamenti tra Reggio e Cavriago per i due sinistri mattutini.. Due scontri stradali hanno coinvolto diverse persone questa mattina tra le 7:50 e le 8:30, colpendo i flussi di traffico a Rio Saliceto e nella zona di Codemondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos stradale tra Rio Saliceto e Codemondo: due scontri e feriti

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