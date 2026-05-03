A Squinzano si sono verificati scontri tra tifosi che hanno portato al ferimento di due giovani. Durante la rissa sono stati lanciati pietre e petardi, causando danni e ustioni ai coinvolti. I carabinieri hanno avviato le indagini e sono riusciti a identificare alcuni responsabili, anche grazie alle testimonianze e alle immagini raccolte sul luogo dell’incidente. I due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

? Cosa scoprirai Come sono stati colpiti i due giovani durante la rissa?. Chi sono i responsabili identificati dai carabinieri dopo l'esplosione?. Perché gli artificieri sono stati chiamati sul campo sportivo?. Quali sono le condizioni cliniche dei tifosi portati in ospedale?.? In Breve Scontri avvenuti davanti al campo sportivo Santo De Ventura prima del calcio d'inizio.. Due feriti trasportati al reparto ospedaliero Vito Fazzi di Lecce per lesioni alle mani.. Carabinieri e artificieri intervengono per separare le fazioni e bonificare l'area colpita.. Indagini in corso per identificare i responsabili della rissa tra tifosi di Squinzano e Leverano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontri a Squinzano: due tifosi feriti tra pietre e petardi

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