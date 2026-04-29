Questa mattina alle 7:30 si è verificato un incidente in via Rosario Nicoletti, coinvolgendo un furgone e due auto. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L'impatto ha provocato un blocco temporaneo del traffico in direzione di Sferracavallo e dell'autostrada, creando disagi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

? Cosa sapere Tre feriti coinvolti in collisione tra furgone e due auto in via Rosario Nicoletti.. L'incidente alle 7:30 ha causato il blocco del traffico verso Sferracavallo e l'autostrada.. Tre persone sono rimaste ferite stamattina alle 7:30 in via Rosario Nicoletti a Tommaso Natale, dopo che un violento impatto ha coinvolto un furgone e due vetture private. Il sinistro, avvenuto sulla carreggiata con direzione verso Sferracavallo, ha generato un blocco immediato della circolazione per tutti gli automobilisti che si dirigevano verso l’autostrada o viale Regione. Le squadre del 118 sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure ai tre feriti, i cui stati di salute non sono ancora stati comunicati ufficialmente, coordinando il trasporto verso le strutture ospedaliere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tommaso Natale, violento scontro tra tre auto: 3 feriti e caos stradale

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