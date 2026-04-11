Piazza Affari | i grandi fondi cambiano rotta e chiudono le scommesse

Negli ultimi giorni, i principali fondi di investimento che avevano scommesso sulla discesa dei titoli italiani hanno iniziato a ridurre le proprie posizioni. Dopo settimane di vendite e pressioni al ribasso, alcune di queste fondi stanno chiudendo le strategie short e modificando le loro mosse sul mercato di Piazza Affari. La svolta si assiste in un contesto di cambiamenti nelle posizioni di alcuni attori di spicco nel settore degli investimenti.

I grandi fondi speculativi che avevano puntato pesantemente sul ribasso dei titoli italiani stanno iniziando a ritirare le proprie scommesse, invertendo la rotta dopo settimane di pressione negativa su Piazza Affari. I dati ufficiali della Consob mostrano come colossi della finanza globale stiano chiudendo le posizioni corte su diverse società, dai giganti del lusso ai player bancari e industriali, in risposta al mutamento del contesto geopolitico internazionale. Per comprendere la portata di questo movimento, bisogna guardare alla meccanica finanziaria che sta agendo sotto la superficie dei mercati. Vendere allo scoperto significa prendere in prestito dei titoli per venderli subito, con l’obiettivo di riacquistarli più in basso e incassare il margine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piazza Affari: i grandi fondi cambiano rotta e chiudono le scommesse Allerta arancione: anche i sindaci più restii cambiano idea e chiudono le scuole, solo Racalmuto le lascia aperteDopo l’avviso di allerta arancione diffuso dalla Protezione civile per la giornata di domani, anche i sindaci dell’Agrigentino che oggi avevano... Allerta arancione: anche i sindaci più restii cambiano idea e tutti chiudono le scuoleDopo l’avviso di allerta arancione diffuso dalla Protezione civile per la giornata di domani, anche i sindaci dell’Agrigentino che oggi avevano...