Guerra legale sul governo del Monte dei Paschi di Siena | esposto della banca contro la ricandidatura dell’ad Lovaglio

Il Monte dei Paschi di Siena ha presentato un esposto legale contro la ricandidatura dell’amministratore delegato, dopo che quest’ultimo aveva ritirato le proprie deleghe. La banca ha avviato azioni legali e ha limitato i rapporti con l’ex amministratore, che ha visto le sue deleghe ritirate in precedenza. La situazione si è evoluta con una serie di decisioni legali da parte dell’istituto.

Dopo il ritiro delle deleghe, la guerra legale: Mps fa terra bruciata intorno all’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio che, dopo essere stato escluso dai candidati del consiglio uscente per il rinnovo del board, è tornato in corsa grazie al sostegno del piccolo azionista Plt della famiglia Tortora, che ha presentato una sua lista concorrente per riportarlo alla guida della banca senese. All’iniziativa, arrivata a sorpresa l’ultimo giorno utile, sabato 21 marzo, il consiglio ha risposto prima riordinando la sua proposta e poi sterilizzando i poteri di Lovaglio. Dopo di che ha presentato un esposto a Bce, Consob e Bankitalia. Secondo i legali ingaggiati dalla banca, visti i suoi doveri nei confronti dell’istituto e del cda, l’amministratore delegato avrebbe dovuto rendere noto prima l’accordo con Plt. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra legale sul governo del Monte dei Paschi di Siena: esposto della banca contro la ricandidatura dell’ad Lovaglio Articoli correlati Il dirigente del Mef indagato per insider trading sul Monte dei Paschi di SienaIl dirigente del Mef Stefano Di Stefano è indagato per insider trading nell’inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. Assalto notturno al bancomat: esplosione distrugge la filiale del Monte dei Paschi di SienaMomenti di paura nella notte a Grazzanise, dove intorno alle ore 3, un forte boato ha svegliato i residenti di via Cesare Battisti.