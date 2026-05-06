Per un mese, in alcune zone della città, sono stati istituiti divieti di sosta. I consiglieri del Partito Democratico hanno commentato la decisione, affermando che la pianificazione è stata assente e che i disagi causati sono insostenibili. Alla vista del cartello che segnala il divieto, molti cittadini si sono mostrati sorpresi e confusi, segnalando le difficoltà di trovare parcheggio durante il periodo di restrizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti “Alla vista del cartello recante il divieto di sosta abbiamo provato tanto “stupore”. L’ordinanza n. 185, emessa lo scorso 4 maggio, che impone il divieto di sosta con rimozione coatta in gran parte del centro cittadino per un intero mese, rappresenta l’ennesima prova dell’approssimazione con cui questa Amministrazione gestisce la mobilità e i servizi essenziali. Il provvedimento parlava di attuazione graduale e progressiva dei divieti sui soli stalli di volta in volta interessati dai lavori. Oggi la zona alta della Città è stata, invece, completamente invasa di preavvisi di divieto di sosta. Cartelli affisi in tantissime strade che stanno generando sconcerto e già disagi nella cittadinanza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Divieti di sosta per un mese, i consiglieri Pd: “Pianificazione assente e disagi insostenibili”

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