Caos Derby si accende la stracittadina | è già scontro Sarri-Gasp

A due settimane dal fischio d’inizio del derby tra Roma e Lazio, le tensioni tra le due squadre continuano a crescere. Le problematiche legate alla partita non sono state ancora risolte, e l’atmosfera si fa sempre più tesa. Le squadre si preparano alla sfida, mentre le discussioni tra gli allenatori rimangono aperte. La situazione resta incerta, con l’attesa di eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Ancora sono ufficiali le date e gli orari della 37^ giornata di campionato: Roma-Lazio resta un'incognita tra le polemiche e le reazioni della piazza Le problematiche che, a distanza di due settimane, stanno accompagnando il fischio d’inizio del derby tra Roma e Lazio non trovano ancora una soluzione. Da una parte la finale degli Internazionali di tennis (domenica 17 alle ore 15) dall’altra il divieto della Questura di Roma per la programmazione della stracittadina in notturna. Sono circolate così una serie di ipotesi: la più concreta resta quella della disputa del match domenica 17 alle 12:30, opzione che, però, ha suscitato reazioni in entrambi gli allenatori coinvolti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Vittorio Campanile. . CAOS DERBY! Quando si giocherà Salta anche l'orario delle 12:30 - facebook.com facebook

Derby Roma-Lazio: caos data e orario per il tennis #ASRoma x.com