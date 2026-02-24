Derby della Madonnina Milan in allerta | chi potrebbe saltare la stracittadina?

Il derby della Madonnina rischia di perdere uno dei protagonisti principali, dopo che un giocatore è stato ammonito durante l’ultima partita. La sua presenza è in bilico a causa di una diffida che potrebbe scattare già prima del grande match. I tifosi restano in attesa di sapere se potrà scendere in campo. La sfida tra Inter e Milan si avvicina e la tensione cresce.

Il derby si avvicina sempre di più. La stracittadina, infatti, potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque sia per il Milan di Allegri che per l'Inter di Chivu. Il match andrà in scena nel fine settimana del 7 e 8 marzo, con data e orario ancora da ufficializzare. Una cosa, però, è sicura: oltre alla voglia di derby, sta salendo anche il timore legato a qualche possibile mancanza in campo a causa di troppi gialli. Ma chi sono i diffidati del Milan? Chi rischia di saltare il match in caso di ammonizione contro la Cremonese domenica 1 marzo? Oltre al belga, anche Athekame, Fofana e Rabiot sono a forte rischio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Inter Juve, bianconeri in allerta: due recuperi fondamentali in vista per Chivu. Ecco chi potrebbe tornare in campo proprio nel Derby d’ItaliaLa squadra dell’Inter si prepara al big match contro la Juventus.

Como, tegola Morata: il calciatore potrebbe saltare il Milan, la situazioneAlvaro Morata rischia di saltare l'incontro tra Como e Milan a causa di un problema fisico emerso dagli esami strumentali.

Derby Inter-Milan Maignan para il rigore a Calhanoglu!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: I numeri del derby di Milano: nerazzurri a secco da 6 gare consecutive!; Milan, Rafael Leao sente già il derby: Contro l'Inter, questione di vita o di morte. E io voglio vivere; Milan, Allegri arma in più nella volata finale; I diffidati del Milan: non solo Rabiot, chi rischia di saltare il derby contro l'Inter per squalifica.

Derby di Milano: la corsa di Inter e Milan verso l’8 marzoL’8 marzo 2026 è sempre più vicino. E cresce l’attesa per un derby di Milano che potrebbe consegnare una fetta importante di scudetto. San Siro si prepara a ... passioneinter.com

Biglietti Milan-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby della MadonninaMilan e Inter si affrontano nel derby di ritorno dopo il successo rossonero nella gara d’andata: tutte le informazioni sui biglietti del match, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli online. goal.com

Niente tregua per l'Inter: dal Lecce al ritorno col Bodo, fino al Derby della Madonnina dell'8 marzo. #Inter #Chivu #SerieA #ChampionsLeague #internews24 - facebook.com facebook